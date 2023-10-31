Израильская армия ликвидировала одного из командиров ХАМАС

В городе Джебалия на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАС.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, передает Day.Az.

Согласно информации, ликвидирован командир центрального батальона ХАМАС Ибрахим Биарини.

Сообщают также, что израильские части заняли военный объект ХАМАСа в Джебалии, на котором расположены выходы из туннеля и батареи для запуска ракет.