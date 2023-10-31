https://news.day.az/world/1611074.html Израильская армия ликвидировала одного из командиров ХАМАС
Израильская армия ликвидировала одного из командиров ХАМАС
В городе Джебалия на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАС.
Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, передает Day.Az.
Согласно информации, ликвидирован командир центрального батальона ХАМАС Ибрахим Биарини.
Сообщают также, что израильские части заняли военный объект ХАМАСа в Джебалии, на котором расположены выходы из туннеля и батареи для запуска ракет.
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