США отправляют дополнительных военных на Ближний Восток

США приняли решение об отправке дополнительных 300 военнослужащих в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил на Ближний Восток.

Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я готов объявить о решении направить дополнительно 300 военнослужащих в регион ответственности CENTCOM со своих баз в континентальной части США", - сказал он.

Райдер отметил, что военные окажут содействие уже развернутым в регионе войскам в обезвреживании боеприпасов, поддержании связи, а также окажут другие разновидности поддержки.