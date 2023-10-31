Переговоры глав МИД Турции и Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с коллегой из Саудовский Аравии Файсалом бен Фарханом.

Об этом сообщили в МИД Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены последние события в Палестине.

Хакан Фидан также провел телефонный разговор с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини. В ходе разговора обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газа. ​​​​​​