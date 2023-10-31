https://news.day.az/world/1611079.html Переговоры глав МИД Турции и Саудовской Аравии
Переговоры глав МИД Турции и Саудовской Аравии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с коллегой из Саудовский Аравии Файсалом бен Фарханом.
Об этом сообщили в МИД Турции, передает Day.Az.
Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены последние события в Палестине.
Хакан Фидан также провел телефонный разговор с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини. В ходе разговора обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре