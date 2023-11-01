Серия ударов по лагерю беженцев Джебалия

Израильские ВВС нанесли серию ударов по одному из самых густонаселенных районов в палестинском анклаве - лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным палестинского МВД, число погибших и раненых превысило 400 человек. По сообщениям минздрава Палестины, жертвами авианалета стали более ста человек.