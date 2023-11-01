https://news.day.az/world/1611082.html Серия ударов по лагерю беженцев Джебалия - ВИДЕО
Серия ударов по лагерю беженцев Джебалия - ВИДЕО
Израильские ВВС нанесли серию ударов по одному из самых густонаселенных районов в палестинском анклаве - лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным палестинского МВД, число погибших и раненых превысило 400 человек. По сообщениям минздрава Палестины, жертвами авианалета стали более ста человек.
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