Найдена обширная переписка Байдена

Президент США Джо Байден во время вице-президентства при администрации экс-лидера Барака Обамы использовал три частных адреса электронной почты для переписки. Об этом заявило Национальное управление архивов и записей (NARA), передает Day.Az.

Уточняется, что Байден отправил или получил около 82 тысяч страниц документов. По мнению оппонентов американского лидера, данная корреспонденция может доказывать вовлеченность Байдена в бизнес-операции своих родственников за границей. В свою очередь, Байден утверждает, что не был в курсе деловых связей родственников за рубежом.