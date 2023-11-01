США и Израиль обсуждают варианты по размещению сил в секторе Газа
Израиль и США обсудили варианты размещения международного контингента в секторе Газа как один из возможных проектов в случае вытеснения боевиков ХАМАС из палестинского анклава.
Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в двух странах.
Наиболее предпочтительным с точки зрения Израиля является вариант временного контроля над сектором Газа со стороны международной коалиции в составе войск США, Франции, Германии и Британии. В качестве дополнительных контингентов в Газе также предлагается разместить саудовские войска и подразделения из Объединенных Арабских Эмиратов.
Вторым вариантом является привлечение миротворцев по образу Многонациональных сил и наблюдателей на Синайском полуострове - в Израиле считают этот вариант также подходящим под условия Газы.
Третий вариант - временное управление Газой под эгидой ООН. Этот проект в Израиле считают бесперспективным из-за "бесполезности" ООН.
Однако, как отмечает источник агентства, любой из трех вариантов является угрозой для президента США Джо Байдена, который не имеет возможности в данный момент рисковать даже минимальным американским контингентом. Кроме того, нет ясности насчет готовности арабских стран принимать участие в проектах Израиля.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре