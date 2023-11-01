https://news.day.az/world/1611094.html Макрон прибыл с визитом в Казахстан
Макрон прибыл с визитом в Казахстан
По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан.
Как передает в среду Day.Az, в аэропорту президента Франции встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Отмечалось, что в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.
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