Макрон прибыл с визитом в Казахстан

По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как передает в среду Day.Az, в аэропорту президента Франции встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Отмечалось, что в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.