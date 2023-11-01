https://news.day.az/world/1611105.html ХАМАС опубликовало списки граждан, которые смогут покинуть Газу
ХАМАС опубликовало списки граждан, которые смогут покинуть Газу
ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, палестинцев с двойным гражданством, а также сотрудников МККК и НПО, которые смогут покинуть Газу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании . Об этом говорится в распространенном заявлении.
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