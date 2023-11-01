ХАМАС опубликовало списки граждан, которые смогут покинуть Газу

ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, палестинцев с двойным гражданством, а также сотрудников МККК и НПО, которые смогут покинуть Газу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании . Об этом говорится в распространенном заявлении.