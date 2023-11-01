Управление Палестиной может осуществляться рядом других стран региона.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Для эффективной и обновленной Палестинской администрации было бы наиболее разумно взять на себя управление Газой и, в конечном счете, ответственность за безопасность", - отметил он.

Блинкен добавил, что возврата к "статус-кво" с ХАМАС быть не может, и израильские официальные лица заявили, что их целью является ликвидация группировки из Газы.

"В этом случае существуют другие временные договоренности, в которых может быть задействован ряд других стран региона. Мы также не можем допустить, чтобы Израиль управлял Газой или контролировал ее", - подчеркнул он.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.