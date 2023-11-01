Нетаньяху пообещал, что операции в Газе будут продолжены до победы

Израиль ведет тяжелую и долгую войну в секторе Газа и будет продолжать сражаться до победы, уже есть важные достижения, но есть и болезненные потери.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"У нас тяжелая война. Это будет долгая война. У нас есть важные достижения, но есть и болезненные потери. Мы продолжим, пока не выполним задачу, мы продолжим до победы", - написал Нетаньяху в соцсети X.

Ранее в среду представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что с начала военных действий в секторе Газа 7 октября в боях погибли 326 израильских военнослужащих.

"Наши солдаты пали в самой справедливой из войн - войне за наш дом", - отметил Нетаньяху.