Вучич распустил парламент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подписал указ о роспуске Скупщины, и назначил дату парламентских выборов в стране на 17 декабря. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Tanjug.

"Уважаемые граждане Республики Сербия. На основании пунктов 1 и 5 статьи 109 Конституции Республики Сербия и пункта 1 статьи 21 Закона о Президенте Республики. На основании мотивированного предложения правительства от 30 октября 2023 года издаю указ о роспуске Национального собрания Республики Сербия", - заявил Вучич.

Президент также сообщил, что назначает выборы депутатов на 17 декабря 2023 года.