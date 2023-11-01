Йемен атакует Израиль ракетами

Йеменские хуситы вновь заявляют о готовности вступить в конфликт на стороне ХАМАС против Израиля. Бригадный генерал ВС Йемена Яхья Сари объявил о нанесении мощного ракетного удара сегодня в полдень, передает Day.Az.

Обращение Сари распространилось сегодня в арабских информационных ресурсах. 