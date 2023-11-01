https://news.day.az/world/1611205.html Йемен атакует Израиль ракетами - ФОТО - ВИДЕО
Йемен атакует Израиль ракетами - ФОТО - ВИДЕО
Йеменские хуситы вновь заявляют о готовности вступить в конфликт на стороне ХАМАС против Израиля. Бригадный генерал ВС Йемена Яхья Сари объявил о нанесении мощного ракетного удара сегодня в полдень, передает Day.Az.
Обращение Сари распространилось сегодня в арабских информационных ресурсах.
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