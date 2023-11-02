Иран окрестил войной добра со злом конфликт на Ближнем Востоке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что обострение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке - это не просто противостояние между ХАМАС и Израилем, передает IRNA. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, в регионе идет война между верой и высокомерием.

"Это не война между Газой и Израилем, это война между добром и злом, война между верой и высокомерием. Конечно, высокомерие использует в этой войне военную силу, бомбардировки и преступления, но берегитесь, ведь сила веры с божьей помощью победит гордыню. Окончательная победа будет за народом Палестины и совсем скоро", - пояснил Хаменеи.

Он добавил, что Иран не имеет отношения к пропалестинским демонстрациям на Западе. Хаменеи подчеркнул, что люди в мире критикуют Израиль и США, потому что их действиям на Ближнем Востоке нет оправданий.

"Примером настоящего бесстыдства, проявляемого западными политиками и средствами массовой информации, является то, что они называют террористами палестинских боевиков, которые защищают свою родину", - заключил верховный лидер Ирана.