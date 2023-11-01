Сотни иностранных граждан покидают Газу через КПП "Рафах"

Несколько сотен иностранных граждан покидают сектор Газа через КПП "Рафах".

С таким утверждением выступил телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, обладатели паспортов иностранных государств переходят на египетскую территорию одновременно с машинами скорой помощи, доставляющими раненых жителей сектора Газа в соседнее государство. Официальные лица пока не комментировали эту информацию.

Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на главу погранслужбы анклава, по меньшей мере 81 раненый покинет сектор Газа через КПП "Рафах".