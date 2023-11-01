Турция выразила готовность выступить гарантом урегулирования кризиса в Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выступить гарантом урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы выступить гарантом урегулирования", - сказал он в Анкаре после переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Трансляция велась в Telegram-канале турецкого МИД.

Фидан также заявил о недопустимости проявления двойных стандартов при решении палестинской проблемы. "Не может быть разных стандартов для Украины и Газы. Если мы хотим установления справедливого мира, должны действовать принципиально и взвешенно", - отметил глава турецкого МИД.