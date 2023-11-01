Абдоллахиян и Фидан обсудили пути прекращения огня в Газе

Министры иностранных дел Ирана и Турции Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан обсудили способы достижения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров министры затронули несколько двусторонних вопросов, а также обсудили последние события в зоне палестино-израильского конфликта и пути достижения режима прекращении огня.

Как отметило агентство IRNA, это вторая встреча Абдоллахияна и Фидана после начала 7 октября очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Ранее министры провели встречу на полях внеочередного заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества в саудовском городе Джидда.

В Турцию глава МИД Ирана прибыл из Катара, где провел переговоры с эмиром арабской страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, премьер-министром и министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, главой МИД Таиланда Панпри Пхиттхануконом и главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией.