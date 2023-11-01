В Турции заявили о готовности развернуть в Газе 20 полевых госпиталей

Турция готова развернуть в секторе Газа 20 полевых госпиталей. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы развернуть 20 полевых госпиталей для Газы. В ожидании к выходу в море находится плавучий госпиталь. Мы планировали отправить 40 машин скорой помощи, они готовы к выполнению своих задач. Если будет выдано разрешение, мы готовы немедленно приступить к выполнению медицинских задач в регионе", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Министр уточнил, что полевые госпитали планируется развернуть в аэропорту Эль-Ариш, и турецкие представители находится в тесном контакте по этому вопросу с министерствами здравоохранения Египта и Палестины. По его словам, вопрос оказания гуманитарной помощи Палестине обсуждался на состоявшемся в понедельник заседании турецкого правительства. Оно прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.