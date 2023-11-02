Индия резко сократила закупки российской нефти

В октябре импорт российской нефти в Индию резко сократился. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За месяц поставки крупнейшему покупателю российской нефти морем снизились до 1,58 миллиона баррелей в день, что на 11 процентов меньше показателей сентября. Причиной, по которой индийский холдинг Reliance Industries закупил наименьшее количество сырой нефти с осени 2022 года, стали работы по плановому техническому обслуживанию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Джамнагаре.

По словам ведущего аналитика по сырой нефти Kpler Виктора Катоны, снижение может быть лишь кратковременным, поскольку импорт из России вырастет примерно до 1,8 миллиона баррелей в день. В ближайшие три дня разгрузки ждут десять российских танкеров, перевозящих 11 миллионов баррелей сырья.