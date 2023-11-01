Саудовская Аравия может сделать подарок для Азии

Саудовская Аравия впервые за шесть месяцев может не повышать цену на нефть марки Arab Light для азиатских покупателей в декабре. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на собственный опрос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитики объясняют это ослаблением физического рынка на фоне снижения маржи нефтеперерабатывающих заводов в регионе. Хотя цены на Brent перешли к росту после нападения ХАМАС на Израиль, прибыль от переработки нефти в топливо снизилась. В то же время стоимость фрахта выросла. Эксперт Citigroup прогнозирует, что поставки нефти в Китай, крупнейшего импортера, будут умеренными из-за высоких цен.

Саудовская Аравия вместе с Россией возглавляет ОПЕК+, которая согласовала снижение добычи нефти. Кроме того, Эр-Рияд дополнительно добровольно сократил добычу для поддержки цен. Однако в конце торгового цикла декабрьских поставок премии на физическую нефть в Азии упали - китайские покупатели были менее активны, отметило издание.