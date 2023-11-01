ЕС и США бросят вызов Китаю в борьбе за африканские ресурсы

Власти Евросоюза (ЕС) и США подпишут меморандум о развитии африканского энергетического коридора для доступа к важнейшим полезным ископаемым. Эта мера обусловлена растущей конкуренцией между западными странами и Китаем за доступ к ключевым ресурсам континента, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В дальнейшем инфраструктурный проект под названием Global Gateway общей стоимостью 317 миллиардов долларов поможет соединить южную часть Демократической Республики Конго и северо-западные области Замбии с мировыми энергетическими рынками через порт Лобито в Анголе, уточнили собеседники агентства.

Предполагается, что первым шагом в реализации масштабного плана станет расширение железной дороги между Замбией и Анголой. Для этого сторонам будет необходимо прорабатывать соответствующее технико-экономическое обоснование. Ради ограничения влияния Китая в Африканском регионе западный блок планирует подписать более 30 соглашений со странами-партнерами, включая Мавританию, Молдавию, Бангладеш и Казахстан.

Инфраструктурный проект ЕС находится на ранней стадии развития. В настоящее время европейские власти занимаются вопросом привлечения финансирования со стороны Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также представителей частного бизнеса. По задумке инициаторов, масштабный проект должен будет облегчить доступ третьих стран к африканским энергоресурсам и стать конкурентом китайскому проекту "Один пояс, один путь", которому за десять лет существования удалось привлечь инвестиции на общую сумму в триллион долларов.