https://news.day.az/world/1611279.html ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа, есть погибшие
ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа, есть погибшие
Несколько десятков человек погибли в результате очередного удара израильской армии по жилому кварталу в секторе Газа. Там располагался лагерь беженцев Джабалия, сообщает палестинское агентство WAFA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джабалия", - говорится в сообщении.
По данным издания, армия ЦАХАЛ выпустила больше десяти ракет.
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