Несколько десятков человек погибли в результате очередного удара израильской армии по жилому кварталу в секторе Газа. Там располагался лагерь беженцев Джабалия, сообщает палестинское агентство WAFA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джабалия", - говорится в сообщении.

По данным издания, армия ЦАХАЛ выпустила больше десяти ракет.