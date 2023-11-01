Казахстан прилагает дополнительные усилия для развития Среднего коридора - Токаев
Казахстан прилагает дополнительные усилия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).
Как передает в среду Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии казахстано-французского бизнес-форума в Астане.
"Это не только кратчайший, но и наиболее жизнеспособный маршрут, обеспечивающий надежность цепочек поставок между Европой и Азией", - сказал Токаев.
По его словам, с учетом роста объемов поставок Казахстан активно работает с партнерами над модернизацией инфраструктуры с целью достижения ежегодного объема в 10 млн тонн грузов.
"Теперь важно связать эти усилия с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС "Глобальные ворота", - добавил Токаев.
Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.
Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.
Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.
Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.
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