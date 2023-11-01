Турция может запустить газовый хаб в 2024 году

Турция надеется, что запуск газового хаба в стране состоится в 2024 году. Создание электронной платформы торговли газом может занять около года, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на Петербургском международном газовом форуме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас обсуждаем этот проект с "Газпромом", с нашими партнерами, а именно - мы хотим создать электронную платформу. Я думаю, этот процесс не займет много времени, может быть, потребуется год для создания этого механизма. Кроме того, у нас есть более широкие перспективы и дополнительные, далеко идущие цели - мы хотели бы создать возможность для участия нашего финансового Стамбульского центра в работе, хотели бы развивать компетенции энергетической торговли, а также торговли минеральными ресурсами. Кроме того, мы говорим о создании газового хаба. <...> Я думаю, мы можем завершить данную инициативу к 2024 году", - сказал он.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и других поставщиков.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по реализации газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.