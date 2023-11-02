Демократическая партия США раскололась из-за наличия как пропалестинских, так и произраильских конгрессменов, что может сказаться на выборах и голосованиях в Конгрессе по различным законопроектам. Об этом сообщает агентство Axios, приводящее в пример случаи конфликтов однопартийцев по ближневосточному вопросу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я хочу, чтобы [президент США Джо Байден] знал - я как американец палестинского происхождения, а также человек мусульманского вероисповедания не собираюсь этого забывать", - приводит издание слова Рашиды Тлайб, первой конгрессвумен палестинского происхождения. С соответствующим заявлением она выступила на митинге против поддержки Белым домом Израиля в конфликте с группировкой ХАМАС.

Особые опасения у авторов вызывает скорое голосование по двум законопроектам, касающимся осуждения поддержки ХАМАС в студенческих городках США, а также введение новых санкций в отношении Ирана. Несмотря на то что законопроекты были выдвинуты республиканцами, среди его соавторов есть и демократы. Поддержка данных законопроектов может обострить конфликт внутри Демократической партии, резюмируют авторы.