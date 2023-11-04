Швейцария захотела увеличить численность армии

Правительство Швейцарии хочет иметь право увеличить численность армии на фоне геополитической напряженности. Об этом сообщается в заявлении на сайте Федерального совета страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В документе сказано, что Федеральный совет поручил Минобороны Швейцарии разработать проект законодательных поправок. Цель заключается в том, чтобы иметь возможность временно превысить установленную максимальную численность персонала. Между тем действующие правовые основы устанавливают нормативную численность армии на уровне 100 тысяч человек, а фактическую - не более 140 тысяч военнослужащих срочной службы.

Сегодня численность вооруженных сил страны составляет 147 тысяч военнослужащих. Чтобы соответствовать юридическим нормам, пришлось досрочно освободить две возрастные категории военнослужащих, завершивших военную службу. В заявлении также отмечается важность того, чтобы иметь достаточно укомплектованный реальный персонал.