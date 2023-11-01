Стал известен список иностранцев, которые покинут сектор Газа

В список иностранцев, которых пропустят через контрольно-пропускной пункт "Рафах" между Египтом и сектором Газа, входят граждане девяти государств. Об этом сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Список включает людей из Австралии, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Индонезии, Иордании и Японии, а также группа гуманитарных работников из разных стран", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в эту группу входят и пять сотрудников гуманитарных организаций из Соединенных Штатов.