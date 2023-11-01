Франция готова внести свою лепту в развитие Среднего коридора - Макрон
Франция готова внести свою лепту в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).
Как передает в среду Day.Az, об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии казахско-французского бизнес-форума в Астане.
"Казахстан является связующим мостом между Европой и Азией. Важно развивать партнерство через транспортные маршруты, прежде всего через Средний коридор", - подчеркнул он.
Кроме этого, французский лидер высоко оценил цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Он выразил готовность поддержать Казахстан в данном направлении.
Макрон также отметил широкие перспективы сотрудничества в области агропродовольственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности.
Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.
Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.
Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.
Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.
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