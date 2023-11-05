Иранец построил башню из арбузов и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Иранец построил башню из четырех арбузов и попал в Кингу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI. По словам мужчины, на это у него ушло месяцы тренировок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автором рекорда стал 43-летний Ашкан Рохолла Дошманзиари, профессор в области гражданского строительства и владелец строительной компании. Мужчина рассказал, что пытался строить башни из арбузов еще в детстве, когда работал на ферме у своего отца.

Однако перед тем, как установить рекорд, Ашкан провел месяцы тренировок, пытаясь научиться правильно ловить баланс ягод, чтобы удержать их друг на друге. Теперь он рад, что его труды окупились, а собственное имя вошло в историю.

"В целом мне нравится расположение вещей друг на друге, потому что это красота, стабильность и вызов самому себе", - добавил мужчина.