В Турции рассказали, когда рассмотрят заявку на членство Швеции в НАТО

Глава комитета по иностранным делам турецкого парламента Фуат Октай заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. Он отметил, что профильный комитет обсудит этот вопрос "в рамках собственных приоритетов", передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фуат Октай подчеркнул, что вопрос членства Швеции в Североатлантическом альянсе не столь актуален для Турции, как для некоторых других государств.

"Членство Швеции в НАТО - это лишь одно из международных соглашений, стоящих в нашей повестке дня и ожидающих ратификации", - заявил он.

Октай заверил, что парламент обсудит этот вопрос "когда придет время".

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России в Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией - последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.