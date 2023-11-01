https://news.day.az/world/1611344.html Иордания отзывает своего посла в Тель-Авиве
Иордания отзывает своего посла в Тель-Авиве
Иордания немедленно отзывает своего посла в Израиле. Об этом сообщает МИД королевства в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Иордания сделала это в знак выражения своей позиции, осуждающей израильские действия в секторе Газа, которые убивают невинных людей и вызывают гуманитарную катастрофу.
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