Иордания отзывает своего посла в Тель-Авиве

Иордания немедленно отзывает своего посла в Израиле. Об этом сообщает МИД королевства в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Иордания сделала это в знак выражения своей позиции, осуждающей израильские действия в секторе Газа, которые убивают невинных людей и вызывают гуманитарную катастрофу.