https://news.day.az/world/1611366.html Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа
Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа
Израильские военные прорвали линию обороны вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС в северной части сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Наземная операция продвигается в соответствии с планом. Наши войска находятся в северной части сектора Газа. Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", - сказал он на брифинге.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре