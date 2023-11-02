https://news.day.az/world/1611370.html В Иране произошло вооруженное нападение на полицейский участок
В Иране произошло вооруженное нападение на полицейский участок
В Иране произошло вооруженное нападение на полицейский участок.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке страны.
Один полицейский погиб, четверо получили ранения.
Подробности происшествия выясняются.
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