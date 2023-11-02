В Иране произошло вооруженное нападение на полицейский участок

В Иране произошло вооруженное нападение на полицейский участок.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке страны.

Один полицейский погиб, четверо получили ранения.

Подробности происшествия выясняются.