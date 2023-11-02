ЕС намерен сократить импорт газа из России

Страны Евросоюза намерены сократить импорт российского природного газа до 40-45 млрд куб. м в нынешнем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении по итогам очередного заседания целевой рабочей группы США - ЕС по энергетической безопасности.

"ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа с 155 млрд куб. м в 2021 году до примерно 80 млрд куб. м в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд куб. м в 2023 году", - сказано в документе.

На заседании обсуждались вопросы диверсификации источников поставок природного газа в Европу и растущий объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) между США и ЕС. В заявлении отмечается, что "США в настоящее время являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу".

Кроме того, на заседании затрагивались такие темы, как "конкретные шаги ЕС по дальнейшему снижению спроса на газ, в том числе за счет мер по повышению энергоэффективности".