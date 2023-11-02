ВВС США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету

Американские военные уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Командования глобального удара ВВС США.

Как отмечается в документе, Minuteman III была "безопасным образом уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 (12:06 по Баку) из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска". В командовании не пояснили, какая именно аномалия была выявлена во время запуска, для установления этого будет проведен "тщательный анализ".