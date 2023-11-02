ЦАХАЛ планирует прорвать укрепления ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в новой фазе боевых действий против ХАМАС в секторе Газа планирует прорвать оборонительные укрепления движения вокруг основных бункеров и туннелей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.

"Военный эксперт, участвовавший в боях с ЦАХАЛ, сказал мне, что движение танков стало началом второй фазы боевых действий против ХАМАС. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы прорвать оборонительный периметр ХАМАС вокруг его основных бункеров и туннелей в центре города Газа", - написал журналист.

Херш подчеркнул, что танковые колонны "не рвутся в центр, скорее наоборот, они остаются по периметру города, стреляя издалека". Такая тактика, по словам источников журналиста, "сводит к минимуму потери израильтян, но приводит к сотням жертв среди врагов". "Обратной стороной такой тактики <...> является то, что здания и кварталы "сглаживаются", независимо от того, находятся там гражданские лица или нет", - уточнил Херш.

Журналист утверждает, что Израиль не прекратит "почти круглосуточные бомбардировки до тех пор, пока не будет поражено 65% инфраструктуры" в секторе Газа. "Бомбардировки [Израиля] давно превратили город Газа в смертельную пустошь", - заключил Херш.

31 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, военная операция Израиля в Газе вступила уже в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве.