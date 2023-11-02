Состояние богатейших людей мира уменьшилось
Состояние десяти богатейших людей мира уменьшилось почти на 50 миллиардов долларов за последний месяц. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так, самый богатый человек в мире, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 35 миллиардов долларов, что составляет 14 процентов его состояния. Это произошло из-за падения акций Tesla на 20 процентов.
В свою очередь владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, занимающий вторую строчку рейтинга, обеднел за октябрь на 10 миллиардов долларов из-за падения цен на акции группы на пять процентов.
Также уменьшилось состояние магната-разработчика программного обеспечения Ларри Эллисона. Хотя создатель корпорации Oracle и сохранил четвертое место в рейтинге богатейших людей, за последний месяц он потерял пять миллиардов долларов из-за падения акций Oracle на три процента. В настоящий момент Forbes оценивает его капитал почти в 131 миллиард долларов.
Тем временем, отметили специалисты, состояние соучредителя и генерального директора Meta Марка Цукербера увеличилось примерно на 300 миллионов долларов и оценивается в 106,9 миллиарда долларов. Цукерберг поднялся с восьмой на седьмую строку рейтинга благодаря росту акций компании Meta Platforms, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp.
По данным Forbes, совокупное состояние десяти самых богатых людей мира по состоянию на 1 ноября оценивается в 1,32 триллиона долларов.
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