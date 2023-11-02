В ФРГ выступили за прекращение приема выходцев из мусульманских стран

Более 60% жителей Германии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта полагают, что ФРГ должна прекратить прием мигрантов из мусульманских стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 61% респондентов выступает за прекращение приема в Германию выходцев из мусульманских стран. Кроме того, 60% опрошенных заявили, что нынешние антиизраильские демонстрации и акции в поддержку палестинского радикального движения ХАМАС в Германии напугали их. Менее 33% выразили противоположную точку зрения.

В то же время, как выяснили социологи, подавляющее большинство (77%) отметили, что у них сложилось впечатление, что все больше и больше людей в Германии презирают немецкое общество. Лишь 15% сказали, что у них нет такого ощущения. Вместе с тем 41% участников опроса также считает, что германское государство и общество слишком наивны и снисходительны к людям, презирающим ФРГ. Говоря о том, что вызывает у жителей Германии тревогу, большинство респондентов (43%) заявили, что больше всего боятся исламизма. При этом 34% опрошенных больше всего боятся правого экстремизма, только 7% - левого.

Опрос проводился 30 октября. В нем приняли участие 1 002 человека.