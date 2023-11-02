США настроены расширять оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты настроены на расширение партнерства с Саудовской Аравией в сфере обороны. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на состоявшейся в среду в Вашингтоне встрече с саудовским коллегой принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в письменном заявлении, распространенном по итогам этой встречи пресс-секретарем Пентагона Патриком Райдером, "министр Остин подчеркнул приверженность США защите территории королевства, а также укреплению и расширению прочного двустороннего партнерства в сфере обороны". "В свете усиливающихся рисков в регионе министр [Остин] подтвердил приверженность США работе с королевством в целях продвижения дальнейшей интеграции, особенно в области противовоздушной и противоракетной обороны и обеспечения безопасности на море", - уточнил Райдер.

По его словам, "оба условились работать вместе над предотвращением региональной эскалации". "Кроме того, министр Остин указал на приверженность США поддержке обороны партнеров в регионе", - добавил официальный представитель военного ведомства США.