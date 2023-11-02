Боевики ХАМАС использовали 100 женщин и детей как живой щит

Радикальное палестинское движение ХАМАС использовало около 100 женщин и детей в качестве живого щита во время боев с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за свою базу в районе Джебалии. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynetnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, солдаты израильской пехотной бригады "Гивати" стали свидетелями "шокирующей ситуации" во время боя за базу элитной 17-й бригады ХАМАС недалеко от Джебалии в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ, около 100 женщин и детей были вытеснены боевиками из укрытий вперед, чтобы действовать как живой щит. "Мы готовы столкнуться с новыми случаями такого циничного и жестокого использования гражданских лиц", - сказал израильский военный.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также заявил, что ХАМАС использует гражданских в качестве живого щита, и вновь призвал население сектора Газа эвакуироваться из зоны боевых действий "ради собственной безопасности".