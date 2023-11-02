Все зарубежные сотрудники «Врачей без границ» покинули сектор Газа

Последние 22 иностранных сотрудника организации "Врачи без границ" покинули сектор Газа через КПП "Рафах".

"Все международные сотрудники "Врачей без границ", которые не могли покинуть Газу с 7 октября, успешно пересекли границу Египта через КПП "Рафах", - говорится в сообщении на сайте организации. - В группу входят 22 сотрудника", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении отмечается, что 300 палестинских сотрудников организации вместе с семьями остаются в секторе Газа.