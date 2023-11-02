В Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке

Руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что "частичная исламизация" некоторых стран Западной Европы стала реальностью, в последние недели во многих странах прошли пропалестинские демонстрации. В интервью Do Rzeczy парламентарий отметил, что на этом фоне Варшаве следует изменить миграционную политику, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обязательно должны ужесточить нашу иммиграционную политику. Мы не можем позволить людям, не принадлежащим к нашему культурному кругу, въезжать в Польшу и селиться здесь", - заявил Босак.

Он подчеркнул, что власти стран Запада не имеют возможности контролировать "миллионы иностранного населения", которые находятся в Европе.