Япония и Британия проведут встречу глав МИД и МО в Токио

Япония и Великобритания проведут встречу глав внешнеполитических и военных ведомств в формате "два плюс два" 7 ноября, мероприятие пройдет в Токио. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ситуацию на мировой арене и усиление сотрудничества между Лондоном и Токио.

Японскую сторону представит министр иностранных дел Ёко Камикава и министр обороны Минору Кихара. С британской стороны будут участвовать глава МИД Джеймс Клеверли и глава МО Грант Шэппс.

Как следует из пресс-релиза, встреча представителей Японии и Великобритании формата "два плюс два" будет пятой по счету. Последняя прошла в феврале 2021 года в онлайн-формате, напоминает японский МИД.