Американская военная база в Сирии подверглась атаке боевых дронов

Военная база США близ нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась нападению БПЛА.

Об этом сообщило иранское агентство ISNA. Подробности происшествия не раскрываются, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

31 октября отряды "Исламского сопротивления Ирака" обстреляли ракетами военную базу США Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Очевидцы сообщили, что на территории военного объекта раздалось несколько взрывов. Со стороны американского командования не поступило никакой информации по поводу этих атак.