В ЦАХАЛ рассказали о ночной операции в Газе

Бригада ЦАХАЛ "Голани" ночью провела длительные бои с палестинцами в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что израильтяне уничтожили десятки бойцов противоположной стороны. В ЦАХАЛ заявляют, что действовали в ответ на обстрел со стороны палестинцев на севере Газы - сообщается о применении взрывных устройств, гранат и противотанковых ракет. Ответный огонь был открыт из танков, авиации и ракет, установленных на морском катере.

Добавляется, что в последние сутки бойцы 36-й дивизии ЦАХАЛ нанесли авиаудары по объектам по производству и хранению оружия, пусковым постам противотанковых ракет и БПЛА ХАМАС в ходе наземной операции в секторе Газа.