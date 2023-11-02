Пентагон отреагировал на атаки по базам США на Ближнем Востоке

Пентагон отправит еще 300 военных на Ближний Восток, поскольку атаки на военные базы США в Ираке и Сирии стали почти ежедневными на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. О такой реакции со ссылкой на официальных лиц сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дополнительные силы призваны "помочь с обезвреживанием взрывоопасных предметов, связью и другими средствами поддержки войск, уже находящихся в регионе", уточнил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.

Он подчеркнул, что военные "совершенно точно" не отправятся в Израиль, а предназначаются "для поддержки региональных усилий по сдерживанию враждебных США сил".