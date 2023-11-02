Запасы газа в ЕС достигли максимума

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре упал до минимума с 2011 года, а закачка оказалась на 43% ниже, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Однако общие накопленные запасы газа в ЕС в октябре достигли исторического максимума и превысили 99%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы к концу прошедшего месяца смогли преодолеть тенденцию к снижению и выросли на 11,4% к сентябрю. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 39,7 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Европейские ПХГ в октябре пополнились на 5 млрд куб. м, что на 43% ниже прошлогодних показателей. Отбор газа из хранилищ составил 865 млн куб. м - на 54% меньше значения в 2022 году. Этот показатель стал минимальным для месяца с 2011 года.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 октября выросли до 99,32% - на 9,2 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится 109,43 млрд куб. м газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается такой же теплой, как в ходе предыдущей семидневки. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре выросла до 20%.

Цена газа в Европе по итогам октября выросла на 13%. Если 29 сентября фьючерсы на газ торговались на уровне около $465 за 1 тыс. куб. м, то 31 октября 2023 года торги закрылись на уровне $524. При этом средняя цена за октябрь увеличилась на 23%, до около $513 за 1 тыс. кубометров.