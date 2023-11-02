Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме
Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме. Об этом сообщает The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ранее на больших экранах у университетского кампуса были размещены снимки студентов с подписью "главные антисемиты Колумбийского университета". Фотографии появились после того, как учащиеся подписали заявление, в котором говорилось, что ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на "экстремистском израильском правительстве".
По данным издания, когда Клинтон читала лекцию, в холле здания проходил протест. Учащиеся выступили с требованием немедленной юридической поддержки пострадавших студентов. В результате около 30 студентов покинули лекцию Клинтон и присоединились к протесту.
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