Жителям Германии пригрозили депортацией за похвалу ХАМАС

Поджог израильских флагов и восхваление деяний исламистского палестинского движения ХАМАС жителями Германии - это преступление. Об этом заявил в аккаунте министерства экономики ФРГ в соцсети Х (бывшая Twitter) вице-канцлер Роберт Хабек, пригрозив, что подобные действия приведут к суду, а если у нарушителей нет немецкого гражданства, то и к депортации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Толерантность не может мириться с нетерпимостью, в этом суть нашей совместной жизни в этой республике. Тот, кто является гражданином Германии, будет должен ответить за это в суде, тот, кто немцем не является, рискует своим статусом резидента. Те, у кого еще нет статуса резидента, дают повод для депортации", - заявил министр экономики.

Хабек добавил, что антисемитизм на исламистских демонстрациях достиг неприемлемых масштабов, это требует жесткого политического ответа не только от стран ЕС, но и от мусульманских ассоциаций. Он обратился к мусульманскому миру с призывом "четко дистанцироваться от антисемитизма, чтобы не подорвать собственные притязания на толерантность".