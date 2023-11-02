Израильские военные проводят операцию в Рамалле

Израильские военные проводят рейд в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, который является административным центром Палестины. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, военнослужащие армии Израиля проводят операцию по задержанию неких палестинцев в центре Рамаллы. В районе раздались звуки выстрелов. На транслируемых каналом кадрах можно увидеть группу израильских военных, которые рассредоточилась у одного из домов. Отмечается, что израильские рейды обычно проходят в ночное время, однако в этот раз операция проходит днем, что увеличивает вероятность столкновений.

Как утверждает Al Hadath, ночью солдаты ВС Израиля провели серию рейдов палестинских городах, в том числе в Рамалле. Между израильскими военными и палестинцами произошли вооруженные столкновения, однако информация о жертвах не поступала, указывает канал.