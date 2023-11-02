Кадры ожесточенных боев в предместье Газы

Израильские военные заявили, что прорвали первую линию обороны ХАМАС и стоят у ворот Газы, и это значит, что в ее предместьях сейчас ведутся самые ожесточенные бои.

Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспондент "Известия" Станислав Григорьев.

С первых же часов наземной операции ЦАХАЛ столкнулся с ожесточенным сопротивлением боевиков ХАМАС, которые активно используют сеть разветвленных тоннелей, проложенных под Газой. Вот, на этом видео они через подземные ходы подобрались к позициям израильтян и стреляют из гранатомета советского производства.

Одновременно со старой техникой войн второй половины 20-го века они используют и передовые технические новшества. В зоне наземной операции в секторе Газа зафиксированы известные по Украине квадрокоптеры с подвешенными минами.

Израильтяне отвечают мощными бомбардировками. Кроме того, в анклав были введены две бронетанковые и пехотная дивизии. По сообщению ЦАХАЛ, в секторе газа сейчас уже более 20 тысяч израильских военных.

"Я не думаю, что здесь будет перемирие в краткосрочной перспективе. Сейчас они показали свое настоящее лицо, и когда ты сталкиваешься с этой горькой правдой, тебе нужно поверить в это. Они не террористы, они дикари", - рассказал Шай, секьюрити кибуца.

Этому мужчине разрешили не эвакуироваться из поселка, расположенного рядом с сектором Газа, а охранять его с оружием в руках. Вместе с ним мы осматриваем разоренный кибуц. Здесь до сих пор каждый человек может стать мишенью.

"Из каждого окна в этом доме видна Газа. Всего в километре отсюда находится заброшенный пограничный переход Кисуфим. А мы находимся в кибуце Кисуфим, который разгромлен, который разгромлен седьмого октября", - уточнил военкор.

"Здесь очень часто идут минометные обстрелы. И перед этим вы не услышите никакой сирены. Надо быть очень осторожным. Каждый день ХАМАС обстреливает нас ракетами", - отметил Дин Элсдон, представитель полиции.

Многие стены вокруг хранят на себе следы этих обстрелов. Причем ХАМАС пытались неоднократно поджечь или разрушить кибуц еще и до войны. Но жители стойко переносили все эти нападения.

Теперь поселок опустел, а напротив поселения развернулась битва за Газу. Потери в этом сражении в Израиле не скрывают. Каждый день по местным каналам зачитывают имена солдат, павших в бою. Иногда и на русском языке.